Президент Украины Владимир Зеленский объявил следующий учебный год Годом математического образования в Украине.

Об этом говорится в указе президента №31 от 30 января.

Отмечается, что данное решение принято с целью обеспечения соблюдения конституционных гарантий по реализации права на образование, создание возможностей для равного доступа украинских школьников к современному и качественному математическому образованию, формированию у них должного уровня математической компетентности, учитывая результаты международного исследования качества образования PISA.

В связи с этим, Кабинету министров поручено обеспечить разработку и утвердить комплекс мероприятий по проведению в 2020/2021 учебном году Года математического образования в Украине.

Данный комплекс мероприятий должен предусматривать: внедрение в обучение современных практико-ориентированных принципов повышения качества учебно-методического обеспечения изучения математики, в частности учебников и учебных пособий по математике; разработку электронных учебных ресурсов, направленных на развитие математической компетентности учащихся, применение математических инструментов для решения игровых и стратегических задач различного уровня сложности; создание условий для обеспечения современного уровня преподавания математических дисциплин.

Также Кабмин должен создать условия для повышения мотивации соискателей образования для успешного овладения математическими знаниями и навыками, их применение в социальной, экономической, технологической, научной и других сферах общественной жизни; создать в учреждениях общего среднего образования условий для изучения математики по индивидуальной программе для учащихся, нуждающихся в дополнительной поддержки в освоении предмета; обеспечить надлежащую организацию введения с 2021 года обязательного внешнего независимого оценивания по математике.

Кроме того, правительству поручено обеспечить проведение конкурсов, олимпиад и других соревнований по математике, направленных на решение математических задач с поиском нестандартных подходов; расширение возможностей для развития математической компетентности учащихся, в том числе через сеть математических кружков в учреждениях общего среднего образования, учреждениях дополнительного образования, проведения летних математических школ для учеников и учителей; содействие созданию образовательных площадок для изучения математики на базе публичных библиотек.

Напомним, на расходы на образование в следующем году, согласно проекту Государственного бюджета на 2020 год, предусмотрено более 136 миллиардов гривен.