В аэропорту «Борисполь» приземлился самолет компании МАУ, который эвакуировал украинцев с китайского острова Хайнань.

Об этом сообщает корреспондент Громадське.

Так, из популярного у туристов города Санья домой вернули 158 украинцев. Они рассказали, что на острове нет паники из-за распространения коронавируса в Китае, хотя люди ходят в масках и скупили большинство товаров в аптеках и магазинах.

По прибытии в Борисполь у всех пассажиров самолета измерили температуру, однако других проверок не проводилось. Ранее в Министерстве здравоохранения уже говорили об этом, уточнив, что другие проверки не нужны.

«Класно! Здорово! Кльово! Ніякої паніки!», — український турист так описав відпочинок у Китаї, звідки його евакуювали чартерним рейсом МАУ через спалах у країні смертельного коронавірусу pic.twitter.com/Piowzw6Tt1 — hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020

Туристы, с которыми удалось поговорить, остались довольны поездкой и не видели поводов для паники.