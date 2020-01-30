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В аэропорту «Борисполь» приземлился самолет компании МАУ, который эвакуировал украинцев с китайского острова Хайнань.
Об этом сообщает корреспондент Громадське.
Так, из популярного у туристов города Санья домой вернули 158 украинцев. Они рассказали, что на острове нет паники из-за распространения коронавируса в Китае, хотя люди ходят в масках и скупили большинство товаров в аптеках и магазинах.
По прибытии в Борисполь у всех пассажиров самолета измерили температуру, однако других проверок не проводилось. Ранее в Министерстве здравоохранения уже говорили об этом, уточнив, что другие проверки не нужны.
«Класно! Здорово! Кльово! Ніякої паніки!», — український турист так описав відпочинок у Китаї, звідки його евакуювали чартерним рейсом МАУ через спалах у країні смертельного коронавірусу pic.twitter.com/Piowzw6Tt1— hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020
Туристы, с которыми удалось поговорить, остались довольны поездкой и не видели поводов для паники.
Некоторых удивило, что после возвращения у них только измерили температуру, а врач, который это делал, даже не был в маске, хотя ожидали «человека в скафандре».
Напомним, что в Китае уменьшается количество новых случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом.
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В аэропорту «Борисполь» приземлился самолет компании МАУ, который эвакуировал украинцев с китайского острова Хайнань.
Об этом сообщает корреспондент Громадське.
Так, из популярного у туристов города Санья домой вернули 158 украинцев. Они рассказали, что на острове нет паники из-за распространения коронавируса в Китае, хотя люди ходят в масках и скупили большинство товаров в аптеках и магазинах.
По прибытии в Борисполь у всех пассажиров самолета измерили температуру, однако других проверок не проводилось. Ранее в Министерстве здравоохранения уже говорили об этом, уточнив, что другие проверки не нужны.
«Класно! Здорово! Кльово! Ніякої паніки!», — український турист так описав відпочинок у Китаї, звідки його евакуювали чартерним рейсом МАУ через спалах у країні смертельного коронавірусу pic.twitter.com/Piowzw6Tt1— hromadske (@HromadskeUA) January 30, 2020
Туристы, с которыми удалось поговорить, остались довольны поездкой и не видели поводов для паники.
Некоторых удивило, что после возвращения у них только измерили температуру, а врач, который это делал, даже не был в маске, хотя ожидали «человека в скафандре».
Напомним, что в Китае уменьшается количество новых случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом.