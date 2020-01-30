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В Николаеве, 30 января, на пересечении улиц Адмиральская и Лягина вышли на митинг несколько сотен представителей профсоюзов, которые требовали отмены законопроектов №2708 «О труде» и №2681 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».
Об этом пишет Преступности.НЕТ.
В руках митингующие держали транспаранты и плакаты с надписями: «Ні – ганебному законопроекту про працю», «Не стань рабом свого права на працю! Живи гідно!», «Геть руки від законних прав трудової людини». Акция прошла в рамках всеукраинской «Волны гнева». Протестующие требуют от Премьер-министра Алексея Гончарука отозвать законопроект «О труде» и отставки Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова.
Отмечается, что митингующие хотят обратиться к Главе ВРУ с требованием отозвать законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» и отставки Главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой. Также они просят народных депутатов от Николаевщины не поддерживать эти законопроекты.
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В Николаеве, 30 января, на пересечении улиц Адмиральская и Лягина вышли на митинг несколько сотен представителей профсоюзов, которые требовали отмены законопроектов №2708 «О труде» и №2681 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».
Об этом пишет Преступности.НЕТ.
В руках митингующие держали транспаранты и плакаты с надписями: «Ні – ганебному законопроекту про працю», «Не стань рабом свого права на працю! Живи гідно!», «Геть руки від законних прав трудової людини». Акция прошла в рамках всеукраинской «Волны гнева». Протестующие требуют от Премьер-министра Алексея Гончарука отозвать законопроект «О труде» и отставки Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова.
Отмечается, что митингующие хотят обратиться к Главе ВРУ с требованием отозвать законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» и отставки Главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой. Также они просят народных депутатов от Николаевщины не поддерживать эти законопроекты.
Ранее правительство начало работу над отменой обязательности трудовых книжек и запуском их электронных аналогов – документов о стаже работы, которые можно будет получить в интернете.