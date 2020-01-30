В Николаеве, 30 января, на пересечении улиц Адмиральская и Лягина вышли на митинг несколько сотен представителей профсоюзов, которые требовали отмены законопроектов №2708 «О труде» и №2681 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Об этом пишет Преступности.НЕТ.

В руках митингующие держали транспаранты и плакаты с надписями: «Ні – ганебному законопроекту про працю», «Не стань рабом свого права на працю! Живи гідно!», «Геть руки від законних прав трудової людини». Акция прошла в рамках всеукраинской «Волны гнева». Протестующие требуют от Премьер-министра Алексея Гончарука отозвать законопроект «О труде» и отставки Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова.