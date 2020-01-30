В Украине за прошлый год пресечена преступная деятельность почти 70 организованных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время итогового совещания по результатам деятельности органов полиции в 2019 году, передает УНН.

— В прошлом году выявлено 28 тысяч наркопреступлений и пресечена преступная деятельность 68 организованных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков, - рассказал Игорь Клименко.

Также, по словам Клименко, пройшло изъятие из незаконного оборота почти 9 тонн наркотиков, в частности, почти тонну героина и более 600 кг кокаина.

— Только в июле прошлого года в городе Киеве задержали участников международного наркокортеля в составе девяти человек, пятеро из которых иностранцы, которые организовывали поставки кокаина из стран Латинской Америки в Западную Европу. Полицейские изъяли 400 килограммов кокаина, стоимость которого по ценам на черном рынка составляет около 1 миллиарда гривен, - рассказал Игорь Клименко.

Напомним, что в Николаеве полицейские задержали «закладчика» с наркотиками.