В Первомайске суд приговорил к одному году лишения свободы условно воспитательницу детского сада, которая заклеивала скотчем рот детям.

Об этом стало известно из соответствующего приговора Первомайского межрайонного суда.

Как известно, в сентябре 2020 года в Первомайске полиция начала уголовное производство в отношении воспитательницы детского сада, которая заклеивала детям рты скотчем.

В суде обвиняемая полностью признала себя виновной в предъявленном обвинении. Она рассказала, что 25 сентября 2019 года после прогулки дети не слушались, и она пригрозила, что заклеит их рты скотчем. Дети не восприняли ее угрозу серьезно, и она поочередно нескольким детям заклеила рты. Целью таких ее действий было желание запугать детей, чтобы они ее слушались. Один из мальчиков действительно испугался, и она резко сорвала скотч с его лица, после чего сделала это с другими детьми и причинила им этим физическую боль.

Женщина заявила, что раскаивается за такие свои действия. Суд приговрил женщину к 1 году лишения свободы с испытательным сроком.

Кроме этого женщина должна будет периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без согласования.