|Скорость ветра:
|2.6 м/с
|Восход солнца:
|07:20
|Заход солнца:
|16:50
|Температура завтра:
|+6 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:46
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.7 грн
|25.05 грн
|EUR
|27.1 грн
|27.55 грн
В Первомайске суд приговорил к одному году лишения свободы условно воспитательницу детского сада, которая заклеивала скотчем рот детям.
Об этом стало известно из соответствующего приговора Первомайского межрайонного суда.
Как известно, в сентябре 2020 года в Первомайске полиция начала уголовное производство в отношении воспитательницы детского сада, которая заклеивала детям рты скотчем.
В суде обвиняемая полностью признала себя виновной в предъявленном обвинении. Она рассказала, что 25 сентября 2019 года после прогулки дети не слушались, и она пригрозила, что заклеит их рты скотчем. Дети не восприняли ее угрозу серьезно, и она поочередно нескольким детям заклеила рты. Целью таких ее действий было желание запугать детей, чтобы они ее слушались. Один из мальчиков действительно испугался, и она резко сорвала скотч с его лица, после чего сделала это с другими детьми и причинила им этим физическую боль.
Женщина заявила, что раскаивается за такие свои действия. Суд приговрил женщину к 1 году лишения свободы с испытательным сроком.
Кроме этого женщина должна будет периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без согласования.
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
В Первомайске суд приговорил к одному году лишения свободы условно воспитательницу детского сада, которая заклеивала скотчем рот детям.
Об этом стало известно из соответствующего приговора Первомайского межрайонного суда.
Как известно, в сентябре 2020 года в Первомайске полиция начала уголовное производство в отношении воспитательницы детского сада, которая заклеивала детям рты скотчем.
В суде обвиняемая полностью признала себя виновной в предъявленном обвинении. Она рассказала, что 25 сентября 2019 года после прогулки дети не слушались, и она пригрозила, что заклеит их рты скотчем. Дети не восприняли ее угрозу серьезно, и она поочередно нескольким детям заклеила рты. Целью таких ее действий было желание запугать детей, чтобы они ее слушались. Один из мальчиков действительно испугался, и она резко сорвала скотч с его лица, после чего сделала это с другими детьми и причинила им этим физическую боль.
Женщина заявила, что раскаивается за такие свои действия. Суд приговрил женщину к 1 году лишения свободы с испытательным сроком.
Кроме этого женщина должна будет периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без согласования.