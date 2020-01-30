Служба безопасности Украины с 2014 года не пустила в Украину 5024 россиянин.

Об этом сообщает СБУ на официальной странице в Facebook.

— Всего с 2014 года СБУ не пустила в Украину 5024 россиянин, - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным СБУ, в 2019 году в Украину не пустили 675 граждан РФ.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Запорожья пограничный контроль на въезд в Украину не прошла группа актеров из Российской Федерации. Они прибыли рейсом из Варшавы.