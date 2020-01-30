|Скорость ветра:
|2.6 м/с
|Восход солнца:
|07:20
|Заход солнца:
|16:50
|Температура завтра:
|+6 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:46
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.7 грн
|25.05 грн
|EUR
|27.1 грн
|27.55 грн
Служба безопасности Украины с 2014 года не пустила в Украину 5024 россиянин.
Об этом сообщает СБУ на официальной странице в Facebook.
— Всего с 2014 года СБУ не пустила в Украину 5024 россиянин, - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным СБУ, в 2019 году в Украину не пустили 675 граждан РФ.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Запорожья пограничный контроль на въезд в Украину не прошла группа актеров из Российской Федерации. Они прибыли рейсом из Варшавы.
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Служба безопасности Украины с 2014 года не пустила в Украину 5024 россиянин.
Об этом сообщает СБУ на официальной странице в Facebook.
— Всего с 2014 года СБУ не пустила в Украину 5024 россиянин, - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным СБУ, в 2019 году в Украину не пустили 675 граждан РФ.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Запорожья пограничный контроль на въезд в Украину не прошла группа актеров из Российской Федерации. Они прибыли рейсом из Варшавы.