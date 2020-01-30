В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что вероятность того, что китайский коронавирус может попасть в Украину средняя.

«Такая вероятность — средняя, поскольку это цена глобализации. Пятьдесят тысяч человек ежедневно пересекают государственную границу Украины, и любая инфекционная болезнь не может быть остановлена ни карантинными, ни «стопроцентными» средствами. Мы должны обеспечить в первую очередь потенциал страны по готовности, быстрому выявлению и максимальной локализации такого случая, если он будет зарегистрирован», — считает Игорь Кузин.

«Такая вероятность — средняя, поскольку это цена глобализации. Пятьдесят тысяч человек ежедневно пересекают государственную границу Украины, и любая инфекционная болезнь не может быть остановлена ни карантинными, ни «стопроцентными» средствами. Мы должны обеспечить в первую очередь потенциал страны по готовности, быстрому выявлению и максимальной локализации такого случая, если он будет зарегистрирован», — считает Игорь Кузин.

Он также подчеркнул, что за два дня, 28 и 29 января, при проверке пассажиров из Китая в аэропорту «Борисполь», ни у кого из них не было выявлено температуры.

«Проводится температурный скрининг пассажиров на прямых рейсах из Китая в аэропорт «Борисполь. 28 и 29 января по очередным самолетам, которые были, проводился термометрический скрининг пассажиров. Ни у одного пассажира не было обнаружено превышение температуры», — сказал и. о. гендиректора.

Кроме того, он добавил, что ВОЗ оставила предыдущие рекомендации без всяких изменений и рекомендует странам продолжать прямой скрининг именно на прямых рейсах из Китая.

Ранее сообщалось, что в Китае уменьшается количество новых случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом.