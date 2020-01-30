В связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ, образовательный процесс приостановлен в 41 учреждении общего среднего образования.

Об этом сообщили в департаменте образования и науки Николаевской облгосадминистрации.

В частности, в Николаеве закрыли на карантин школы №№ 50, 16, 25, 51, 15, 43, 54, 47, 28, 34, 4, 7, 12, 64, 65, 46, 57, 35, 11, 20, 22, 24, 29, 32, 49, 61; Николаевские гимназии №№ 1, 2, 4, 41; Николаевский юридический лицей; Николаевский муниципальный коллегиум имени Владимира Чайки; Академию детского творчества.

По области карантин объявили в Баштанской гимназии, Березанской, Еланецкой, Софиевской школах, Новобугской гимназии, Новобугских школах №№ 1,4 и 7.

Ранее сообщалось, что показатель заболеваемости гриппом в Украине превысил эпидпорог.