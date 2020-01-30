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Предварительные анализы не показали наличие коронавируса у двух пассажиров, находящихся на борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в итальянском порту, сообщает Интерфакс со ссылкой на итальянские СМИ.
Лайнер будет в карантине до тех пор, пока не поступят официальные результаты.
Напомним, круизный лайнер, на борту которого находятся порядка 6 тысяч пассажиров, а также экипаж, заблокирован в порту города Чивитавеккья с раннего утра. Пассажиры должны были сойти с лайнера еще в 7 утра по местному времени, однако этого не произошло из-за того, что у пассажирки из Гонконга начался жар. У нее и ее мужа взяли анализы, чтобы проверить, не заражены ли они новым типом коронавируса из Китая.
Анализы направили в одну из римских больниц. Китайскую пару изолировали от остальных туристов, они находятся в медицинском блоке лайнера.
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Предварительные анализы не показали наличие коронавируса у двух пассажиров, находящихся на борту круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в итальянском порту, сообщает Интерфакс со ссылкой на итальянские СМИ.
Лайнер будет в карантине до тех пор, пока не поступят официальные результаты.
Напомним, круизный лайнер, на борту которого находятся порядка 6 тысяч пассажиров, а также экипаж, заблокирован в порту города Чивитавеккья с раннего утра. Пассажиры должны были сойти с лайнера еще в 7 утра по местному времени, однако этого не произошло из-за того, что у пассажирки из Гонконга начался жар. У нее и ее мужа взяли анализы, чтобы проверить, не заражены ли они новым типом коронавируса из Китая.
Анализы направили в одну из римских больниц. Китайскую пару изолировали от остальных туристов, они находятся в медицинском блоке лайнера.