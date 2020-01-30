30 января в городе Малин Житомирской области люди вышли на акцию протеста против необходимости отдельной оплаты за услуги транспортировки газа.

Видео опубликовал в Facebook один из организаторов акции Валентин Сербин.

Несколько десятков жителей города Малин собрались под управлением газового хозяйства и демонстративно сожгли платежки за услуги по транспортировке газа, пришедшие им накануне.

«Вот отношение малинчан к транспортировке газа! Также люди хотят слышать позицию народного депутата Украины Татьяны Грищенко», — прокомментировал автор видео.

Татьяна Грищенко является народным депутатом партии «Слуга народа» от Житомирской области.

Напомним, жители Первомайска обвинили местную власть в незаконной передаче газовых сетей «Николаевгазу».

Перед этим десятки возмущенных жителей Первомайска в понедельник, 27 января, пришли в местный участок АО «Николаевгаз», получив счета за транспортировку газа.