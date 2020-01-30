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Об этом сообщает AP со ссылкой на Службу здравоохранения США.
Сообщается, что новый случай — шестой зафиксированный в Штатах. Другие пятеро были туристами, которые заболели после возвращения в США из Китая. Последний пациент не был в Китае.
Отмечают, что женщина 13 января вернулась в Чикаго из Китая. Впоследствии она попала в больницу с диагнозом нового вируса. Поэтому госпитализировали и ее мужа, с которым она контактировала.
Ранее сообщалось, что в Китае уменьшается количество новых случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом.
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Об этом сообщает AP со ссылкой на Службу здравоохранения США.
Сообщается, что новый случай — шестой зафиксированный в Штатах. Другие пятеро были туристами, которые заболели после возвращения в США из Китая. Последний пациент не был в Китае.
Отмечают, что женщина 13 января вернулась в Чикаго из Китая. Впоследствии она попала в больницу с диагнозом нового вируса. Поэтому госпитализировали и ее мужа, с которым она контактировала.
Ранее сообщалось, что в Китае уменьшается количество новых случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом.