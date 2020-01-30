В США сообщили о первом случае распространения китайского коронавируса от жены к мужу. Женщина заразилась во время путешествия в город Ухань — эпицентра вспышки, а с мужем контактировала уже после приезда.

Об этом сообщает AP со ссылкой на Службу здравоохранения США.

Сообщается, что новый случай — шестой зафиксированный в Штатах. Другие пятеро были туристами, которые заболели после возвращения в США из Китая. Последний пациент не был в Китае.

Отмечают, что женщина 13 января вернулась в Чикаго из Китая. Впоследствии она попала в больницу с диагнозом нового вируса. Поэтому госпитализировали и ее мужа, с которым она контактировала.

Ранее сообщалось, что в Китае уменьшается количество новых случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом.