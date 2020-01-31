17-летнюю экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, которую журнал «Time» назвал человеком 2019 года, во второй раз номинировали на Нобелевскую премию мира.

С инициативой выступили два шведских депутата Йенс Холм и Хокан Свеннелинг из Левой партии, сообщает AFP.

— Грета Тунберг — климатический активист, и главная причина, почему она заслуживает Нобелевской премии мира, заключается в том, что, несмотря на свой юный возраст, она упорно трудилась над тем, чтобы заставить политиков обратить внимание на климатический кризис. Климатический кризис породит новые конфликты и, в конечном итоге, войну. Поэтому действия по сокращению наших выбросов и соблюдению Парижского соглашения также являются актом установления мира, — утверждают шведские законодатели.

По их словам, без Греты и основанного ею движения «Fridays for Future» («Пятницы ради будущего») проблема климата не стояла бы так остро на сегодняшней повестке дня.

Кандидатуры на Нобелевскую премию мира должны быть поданы до 1 февраля, а сделать это могут тысячи людей, в том числе бывшие лауреаты, некоторые профессора университетов, законодатели и министры правительств по всему миру, а также нынешние и бывшие члены Норвежского Нобелевского комитета. Грету Тунберг уже номинировали в прошлом году, но лауреатом стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али за его усилия по урегулированию затянувшегося конфликта с соседней Эритреей.

Ранее сообщалось о том, что Грета Тунберг подала заявку на регистрацию в качестве товарного знака своего имени и названия международного общественного движения школьников, которое она инициировала.