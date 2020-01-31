Глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев дал задание организовать автобус из аэропорта «Херсон» в Николаев. Предложение о маршруте должно быть готово к 31 января.

Об этом говорится в распоряжении главы Херсонской ОГА №81 от 28 января 2020 года.

— К 31 января 2020 проработать вопрос и внести предложения по организации автобусного маршрута из «Аэропорта» в город Николаев, – говорится в распоряжении.

В документе отмечается, что услугами международного аэропорта «Херсон» пользуются как жители Херсонщины, а так и жители Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областей и временно оккупированной территории АР Крым (более 6 миллионов человек).

Напомним, Управление СБУ в Николаевской области в ноябре 2019 года приняло решение о приостановке действия специального разрешения для КП «Николаевский международный аэропорт» на право занятия деятельностью, связанной с государственной тайной.

Также отметим, что Федор Барна 13 декабря, в ходе сессии Николаевского облсовета заявил, что предприятие могут объявить банкротом из-за финансовых проблем.