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Всемирная организация здравоохранения утверждает, что нет оснований для ограничения путешествий или торговли из-за распространения в мире китайского коронавируса.
Об этом говорится в заявлении генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.
— ВОЗ выступает против подобных мер в отношении Китая, касающихся пассажирского транспорта и перевозки грузов, — сказал он на пресс-конференции.
Он уточнил, что не рекомендованы отказ в выдаче виз, закрытие границ, перемещение на карантин путешественников, которые хорошо себя чувствовали.
Глава ВОЗ отметил, что организация «усердно работает с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно скорее взять под контроль вспышку» заболевания.
— Мы не знаем, какой ущерб этот коронавирус может нанести, если он распространится в стране, в которой — слабая система здравоохранения. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь странам подготовиться к такой возможной ситуации, — добавил он.
Ранее ВОЗ объявила вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
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Всемирная организация здравоохранения утверждает, что нет оснований для ограничения путешествий или торговли из-за распространения в мире китайского коронавируса.
Об этом говорится в заявлении генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.
— ВОЗ выступает против подобных мер в отношении Китая, касающихся пассажирского транспорта и перевозки грузов, — сказал он на пресс-конференции.
Он уточнил, что не рекомендованы отказ в выдаче виз, закрытие границ, перемещение на карантин путешественников, которые хорошо себя чувствовали.
Глава ВОЗ отметил, что организация «усердно работает с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно скорее взять под контроль вспышку» заболевания.
— Мы не знаем, какой ущерб этот коронавирус может нанести, если он распространится в стране, в которой — слабая система здравоохранения. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь странам подготовиться к такой возможной ситуации, — добавил он.
Ранее ВОЗ объявила вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.