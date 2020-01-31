Всемирная организация здравоохранения утверждает, что нет оснований для ограничения путешествий или торговли из-за распространения в мире китайского коронавируса.

Об этом говорится в заявлении генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

— ВОЗ выступает против подобных мер в отношении Китая, касающихся пассажирского транспорта и перевозки грузов, — сказал он на пресс-конференции.

Он уточнил, что не рекомендованы отказ в выдаче виз, закрытие границ, перемещение на карантин путешественников, которые хорошо себя чувствовали.

Глава ВОЗ отметил, что организация «усердно работает с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно скорее взять под контроль вспышку» заболевания.

— Мы не знаем, какой ущерб этот коронавирус может нанести, если он распространится в стране, в которой — слабая система здравоохранения. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь странам подготовиться к такой возможной ситуации, — добавил он.

Ранее ВОЗ объявила вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.