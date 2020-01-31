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Премьер Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке авиасообщения с Китаем после обнаружения на Апеннинах первых двух случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Министр (здравоохранения Роберто — прим.)Сперанца только что одобрил распоряжение, закрывающее авиасообщение с Китаем», — сказал он на пресс-конференции в Риме.
Конте также объявил о выявлении первых двух случаев заражения пришедшим из КНР коронавирусом в Италии. Речь идет о двух китайских туристах. Они почувствовали себя плохо в Риме и были госпитализированы.
Оба не имеют отношения к круизному лайнеру Costa Smeralda, который находится в порту города Чивитавеккья. Врачи полагали, что коронавирус может быть у одного из китайских пассажиров, однако подозрения не подтвердились.
Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в Китаев превысило 200 человек.
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Премьер Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке авиасообщения с Китаем после обнаружения на Апеннинах первых двух случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Министр (здравоохранения Роберто — прим.)Сперанца только что одобрил распоряжение, закрывающее авиасообщение с Китаем», — сказал он на пресс-конференции в Риме.
Конте также объявил о выявлении первых двух случаев заражения пришедшим из КНР коронавирусом в Италии. Речь идет о двух китайских туристах. Они почувствовали себя плохо в Риме и были госпитализированы.
Оба не имеют отношения к круизному лайнеру Costa Smeralda, который находится в порту города Чивитавеккья. Врачи полагали, что коронавирус может быть у одного из китайских пассажиров, однако подозрения не подтвердились.
Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в Китаев превысило 200 человек.