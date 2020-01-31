Британская ежедневная леволиберальная газета The Guardian прекращает принимать рекламные предложения от нефтегазовых компаний из-за изменений климата.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте The Guardian.

Руководство газеты выступило с официальным заявлением, в котором указало, что СМИ больше не намерено сотрудничать с нефтегазовыми компаниями. Сообщается, что под запрет попадает любой бизнес, в основном занимающийся добычей ископаемого топлива, в том числе — лидирующие в этой сфере компании.

Руководство газеты отметило, что The Guardian и сами неоднократно писали о проблеме глобального потепления и влиянии работы энергетических компаний на климат. Это решение, по их словам, «основано на многолетних усилиях многих в этой отрасли, направленных на предотвращение значимых климатических действий со стороны правительств по всему миру».

При этом руководство The Guardian признает, что энергетические компании вкладывают немало средств в то, чтобы «отмыть» свою деятельность. В частности, выделяя средства на материалы в различных медиа, в которых внимание акцентируется на «зеленых» инициативах. В The Guardian открыто говорят о том, что около 40% их доходов составляет именно реклама, а решение отказаться от сотрудничества с энергетическими компаниями приведет к финансовым проблемам. Потому журналисты обратились к своим читателям с просьбой продолжать поддерживать их и оценить этот шаг, направленный на уменьшение углеродного следа.

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