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В Николаевском зоопарке в январе зацвели подснежники.
Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.
— Январское ноу-хау природы! В Николаевском зоопарке началось массовое цветения подснежников!, - сказано в сообщении.
Напомним, 23 января, в Николаеве выпал первый за эту зиму снег.
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В Николаевском зоопарке в январе зацвели подснежники.
Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.
— Январское ноу-хау природы! В Николаевском зоопарке началось массовое цветения подснежников!, - сказано в сообщении.
Напомним, 23 января, в Николаеве выпал первый за эту зиму снег.