В Николаевском зоопарке в январе зацвели подснежники.

Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.

— Январское ноу-хау природы! В Николаевском зоопарке началось массовое цветения подснежников!, - сказано в сообщении.

Напомним, 23 января, в Николаеве выпал первый за эту зиму снег.