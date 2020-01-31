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Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему главному архитектору города Киева и генеральному директору компании-застройщика в задании свыше 9,3 миллионов гривен убытков территориальной общине столицы.
Об этом сообщает на пресс-служба НАБУ.
Сообщается, что в 2002 году Киевский городской совет передал земельные участки в центре столицы в аренду фирме, которая должна была построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы №130. Однако, фирма только свела коробку жилого дома, а в 2008 году прекратила строительство из-за отсутствия средств.
Как выяснило следствие, директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор), действуя в сговоре и в интересах директора компании-застройщика, выдал градостроительные условия и ограничения застройки. Таким образом, вместо строительства бассейна для средней школы они предусматривали строительство на территории школы многоуровневого паркинга. В дальнейшем, без ведома школы и Голосеевского районного совета, компания-застройщик на месте бассейна построила паркинг и получила выгоду от продажи незаконно построенных паркомест.
Действия подозреваемых квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины ( «Злоупотребление властью или служебным положением»).
Напомним, что суд обязал подрядную организацию «Ника-Дорбуд» вернуть аванс, который она получила за ремонт баскетбольной площадки гимназии №4 и спортплощадки школы №53 в Николаеве, а работы по объектам не выполнила.
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Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему главному архитектору города Киева и генеральному директору компании-застройщика в задании свыше 9,3 миллионов гривен убытков территориальной общине столицы.
Об этом сообщает на пресс-служба НАБУ.
Сообщается, что в 2002 году Киевский городской совет передал земельные участки в центре столицы в аренду фирме, которая должна была построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы №130. Однако, фирма только свела коробку жилого дома, а в 2008 году прекратила строительство из-за отсутствия средств.
Как выяснило следствие, директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор), действуя в сговоре и в интересах директора компании-застройщика, выдал градостроительные условия и ограничения застройки. Таким образом, вместо строительства бассейна для средней школы они предусматривали строительство на территории школы многоуровневого паркинга. В дальнейшем, без ведома школы и Голосеевского районного совета, компания-застройщик на месте бассейна построила паркинг и получила выгоду от продажи незаконно построенных паркомест.
Действия подозреваемых квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины ( «Злоупотребление властью или служебным положением»).
Напомним, что суд обязал подрядную организацию «Ника-Дорбуд» вернуть аванс, который она получила за ремонт баскетбольной площадки гимназии №4 и спортплощадки школы №53 в Николаеве, а работы по объектам не выполнила.