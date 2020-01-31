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Военная прокуратура Николаевского гарнизона направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника Ингульского отдела полиции ГУНП в Николаевской области, который обвиняется в получении взятки.
Об этом сообщили в военной прокуратуре Южного региона.
Напомним, 7 августа на взятке в 12 тысяч гривен задержали заместителя начальника Ингульского отдела ГУ Нацполиции в Николаевской области, 31-летнего подполковника полиции Илью Сапожкова.
По данным следствия, в конце июля 2019 года подполковник полиции требовал от гражданина Д. неправомерную выгоду в сумме 12 тысяч гривен за невмешательство в предпринимательскую деятельность и несоставление в отношении него административного протокола.
— После зачисления в августе 2019 части оговоренной суммы взятки в размере 6 тысяч гривен подполковника полиции задержали правоохранители в порядке статьи 208 УПК Украины. Досудебное расследование уголовного производства осуществляли следователи Территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, - сказано в сообщении.
Напомним, 5 марта 2019 года, правоохранители совместно со следователями Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве задержали оперуполномоченного отдела криминальной полиции Ингульского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области во время получения неправомерной выгоды.
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Военная прокуратура Николаевского гарнизона направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника Ингульского отдела полиции ГУНП в Николаевской области, который обвиняется в получении взятки.
Об этом сообщили в военной прокуратуре Южного региона.
Напомним, 7 августа на взятке в 12 тысяч гривен задержали заместителя начальника Ингульского отдела ГУ Нацполиции в Николаевской области, 31-летнего подполковника полиции Илью Сапожкова.
По данным следствия, в конце июля 2019 года подполковник полиции требовал от гражданина Д. неправомерную выгоду в сумме 12 тысяч гривен за невмешательство в предпринимательскую деятельность и несоставление в отношении него административного протокола.
— После зачисления в августе 2019 части оговоренной суммы взятки в размере 6 тысяч гривен подполковника полиции задержали правоохранители в порядке статьи 208 УПК Украины. Досудебное расследование уголовного производства осуществляли следователи Территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, - сказано в сообщении.
Напомним, 5 марта 2019 года, правоохранители совместно со следователями Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве задержали оперуполномоченного отдела криминальной полиции Ингульского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области во время получения неправомерной выгоды.