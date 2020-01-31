Работники первомайского КП «Коммунсервис» опровергают информацию о том, что в городе закончилась земля на кладбищах, там утверждают, что ритуальных гектаров хватит еще на 10 лет, а земля под захоронения выделяется бесплатно.

Об этом идет речь в сюжете на НИС-ТВ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайске на Николаевщине заканчиваются места под захоронения на кладбищах и горсовет вынужден покупать землю у пайщиков.

Директор КП «Коммунсервис» Александр Музыка отмечает, что проблем с землей под. захоронення у города нет.

— Никаких проблем с землей у нас нет, есть проблема с уборкой, потому что отсутствуют средства, на это денег нет, но и эту работу нужно проводить, а кладбища растут, объемы увеличиваются, а за какие деньги это делать, пока никто не понимает. Земли у нас более чем достаточно. На Каменномостовском кладбище земли более 6 гектаров, на Богопольском до 30 гектаров, и на Вознесенском еще 7-8 гектаров, - сказал Александр Музыка.

Мастер цеха ритуальних услуг Первомайского КП «Коммунсервис» Светлана Шинкарук отметила, что земля под захоронення согласно закону выделяется бесплатно.

— Вот к примеру люди обратились касательно выделения земли под. семейное захоронение, им безплатно выделили участок под. сімейное захоронение, после захоронення я выписала свидетельство в котором обозначен сектор, ряд и место , место под. захоронение выделяется безплатно согласно закону, - сказала Светлана Шинкарук.

Напомним, в Первомайске на протяжении 20 лет не могут решить вопрос с утверждением границ города.

