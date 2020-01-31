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Работники первомайского КП «Коммунсервис» опровергают информацию о том, что в городе закончилась земля на кладбищах, там утверждают, что ритуальных гектаров хватит еще на 10 лет, а земля под захоронения выделяется бесплатно.
Об этом идет речь в сюжете на НИС-ТВ.
Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайске на Николаевщине заканчиваются места под захоронения на кладбищах и горсовет вынужден покупать землю у пайщиков.
Директор КП «Коммунсервис» Александр Музыка отмечает, что проблем с землей под. захоронення у города нет.
— Никаких проблем с землей у нас нет, есть проблема с уборкой, потому что отсутствуют средства, на это денег нет, но и эту работу нужно проводить, а кладбища растут, объемы увеличиваются, а за какие деньги это делать, пока никто не понимает. Земли у нас более чем достаточно. На Каменномостовском кладбище земли более 6 гектаров, на Богопольском до 30 гектаров, и на Вознесенском еще 7-8 гектаров, - сказал Александр Музыка.
Мастер цеха ритуальних услуг Первомайского КП «Коммунсервис» Светлана Шинкарук отметила, что земля под захоронення согласно закону выделяется бесплатно.
— Вот к примеру люди обратились касательно выделения земли под. семейное захоронение, им безплатно выделили участок под. сімейное захоронение, после захоронення я выписала свидетельство в котором обозначен сектор, ряд и место , место под. захоронение выделяется безплатно согласно закону, - сказала Светлана Шинкарук.
Напомним, в Первомайске на протяжении 20 лет не могут решить вопрос с утверждением границ города.
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Работники первомайского КП «Коммунсервис» опровергают информацию о том, что в городе закончилась земля на кладбищах, там утверждают, что ритуальных гектаров хватит еще на 10 лет, а земля под захоронения выделяется бесплатно.
Об этом идет речь в сюжете на НИС-ТВ.
Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайске на Николаевщине заканчиваются места под захоронения на кладбищах и горсовет вынужден покупать землю у пайщиков.
Директор КП «Коммунсервис» Александр Музыка отмечает, что проблем с землей под. захоронення у города нет.
— Никаких проблем с землей у нас нет, есть проблема с уборкой, потому что отсутствуют средства, на это денег нет, но и эту работу нужно проводить, а кладбища растут, объемы увеличиваются, а за какие деньги это делать, пока никто не понимает. Земли у нас более чем достаточно. На Каменномостовском кладбище земли более 6 гектаров, на Богопольском до 30 гектаров, и на Вознесенском еще 7-8 гектаров, - сказал Александр Музыка.
Мастер цеха ритуальних услуг Первомайского КП «Коммунсервис» Светлана Шинкарук отметила, что земля под захоронення согласно закону выделяется бесплатно.
— Вот к примеру люди обратились касательно выделения земли под. семейное захоронение, им безплатно выделили участок под. сімейное захоронение, после захоронення я выписала свидетельство в котором обозначен сектор, ряд и место , место под. захоронение выделяется безплатно согласно закону, - сказала Светлана Шинкарук.
Напомним, в Первомайске на протяжении 20 лет не могут решить вопрос с утверждением границ города.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов