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В Херсоне работнику областной налоговой, который притворился своим братом-близнецом, чтобы вместо него получить обвинительный акт, а затем избил прокурора, грозит 5 лет тюрьмы.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Следствием установлено, что 31 мая 2019 года заместитель начальника одного из отделов оперативного управления ГУ ГФС в Херсонской области выдал себя за брата-близнеца и получил от заместителя прокурора копию обвинительного акта.
После подписания полученных документов, налоговик сообщил прокурору, что обвинительный акт был адресован не ему и отказался его возвращать, после чего ударил прокурора в лицо.
Сообщается, что следователи территориального управления ГБР, расположенного в Мелитополе, направили в суд обвинительный акт в отношении работника Главного управления ГФС в Херсонской области за умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений (часть 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины).
При этом отмечается, что в случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, что николаевские оперативники совместно с сотрудниками спецподразделения полиции особого назначения задержали ранее судимого за кражу 32-летнего жителя Бердичева, который скрывался от хмельницких полицейских в Николаеве.
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В Херсоне работнику областной налоговой, который притворился своим братом-близнецом, чтобы вместо него получить обвинительный акт, а затем избил прокурора, грозит 5 лет тюрьмы.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Следствием установлено, что 31 мая 2019 года заместитель начальника одного из отделов оперативного управления ГУ ГФС в Херсонской области выдал себя за брата-близнеца и получил от заместителя прокурора копию обвинительного акта.
После подписания полученных документов, налоговик сообщил прокурору, что обвинительный акт был адресован не ему и отказался его возвращать, после чего ударил прокурора в лицо.
Сообщается, что следователи территориального управления ГБР, расположенного в Мелитополе, направили в суд обвинительный акт в отношении работника Главного управления ГФС в Херсонской области за умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений (часть 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины).
При этом отмечается, что в случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, что николаевские оперативники совместно с сотрудниками спецподразделения полиции особого назначения задержали ранее судимого за кражу 32-летнего жителя Бердичева, который скрывался от хмельницких полицейских в Николаеве.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов