В Херсоне работнику областной налоговой, который притворился своим братом-близнецом, чтобы вместо него получить обвинительный акт, а затем избил прокурора, грозит 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Следствием установлено, что 31 мая 2019 года заместитель начальника одного из отделов оперативного управления ГУ ГФС в Херсонской области выдал себя за брата-близнеца и получил от заместителя прокурора копию обвинительного акта.

После подписания полученных документов, налоговик сообщил прокурору, что обвинительный акт был адресован не ему и отказался его возвращать, после чего ударил прокурора в лицо.

Сообщается, что следователи территориального управления ГБР, расположенного в Мелитополе, направили в суд обвинительный акт в отношении работника Главного управления ГФС в Херсонской области за умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений (часть 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины).

При этом отмечается, что в случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что николаевские оперативники совместно с сотрудниками спецподразделения полиции особого назначения задержали ранее судимого за кражу 32-летнего жителя Бердичева, который скрывался от хмельницких полицейских в Николаеве.