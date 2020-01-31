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Европейская комиссия усиливает срочно необходимые исследования коронавируса посредством выделения 10 миллионов евро из своей программы исследований и инноваций Горизонт 2020.
Об этом сообщает Европейская правда.
Запрос Еврокомиссии касается научно-исследовательских проектов, которые будут способствовать нашему пониманию новой коронавирусной эпидемии, будут способствовать более эффективному клиническому лечению пациентов, инфицированных вирусом, а также готовности и реагированию органов здравоохранения.
- Мы работаем над смягчением последствий потенциально большего распространения вспышки коронавируса в ЕС. Благодаря финансированию исследований мы узнаем больше о болезни. Я горжусь тем, что, следуя прогрессу, достигнутому в последние годы, наши суперкомпьютерные центры готовы помочь исследователям в их работе разработать новые лекарства и вакцины, - сказала еврокомиссар по вопросам инноваций, исследований, культуры, образования и молодежи Мария Габриэль.
На гранты распространяться положения быстрого обмена данными, чтобы гарантировать, что органы власти смогут немедленно применить результаты исследований.
По меньшей мере 213 человек умерли от вируса в Китае, преимущественно в провинции Хубэй, зафиксировано почти 10 тысяч случаев заражения по всей стране. Зафиксировано 98 случаев вируса в других 18 странах.
Напомним, компания Facebook будет удалять фейковые, а также связанные с теориями заговора посты о китайском коронавирусе из Facebook и Instagram.
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Европейская комиссия усиливает срочно необходимые исследования коронавируса посредством выделения 10 миллионов евро из своей программы исследований и инноваций Горизонт 2020.
Об этом сообщает Европейская правда.
Запрос Еврокомиссии касается научно-исследовательских проектов, которые будут способствовать нашему пониманию новой коронавирусной эпидемии, будут способствовать более эффективному клиническому лечению пациентов, инфицированных вирусом, а также готовности и реагированию органов здравоохранения.
- Мы работаем над смягчением последствий потенциально большего распространения вспышки коронавируса в ЕС. Благодаря финансированию исследований мы узнаем больше о болезни. Я горжусь тем, что, следуя прогрессу, достигнутому в последние годы, наши суперкомпьютерные центры готовы помочь исследователям в их работе разработать новые лекарства и вакцины, - сказала еврокомиссар по вопросам инноваций, исследований, культуры, образования и молодежи Мария Габриэль.
На гранты распространяться положения быстрого обмена данными, чтобы гарантировать, что органы власти смогут немедленно применить результаты исследований.
По меньшей мере 213 человек умерли от вируса в Китае, преимущественно в провинции Хубэй, зафиксировано почти 10 тысяч случаев заражения по всей стране. Зафиксировано 98 случаев вируса в других 18 странах.
Напомним, компания Facebook будет удалять фейковые, а также связанные с теориями заговора посты о китайском коронавирусе из Facebook и Instagram.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов