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Новым главным врачом Николаевской городской детской больницы №2 назначили Александра Демьянова.
Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевского городского совета.
Нового главврача представили на медицинской коллегии. Согласно декларации, ранее Александр Демьянов занимал должность начальника отдела по охране материнства и детства в Управлении охраны здоровья Николаевского городского совета. Должность главврача он получил после проведения конкурса.
Отметим, что ранее должность главврача горбольницы №2 занимала заслуженный врач Украины Татьяна Георгиева.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров согласовал назначение начальника филиала «Дельта-Лоцман» в Николаеве Александра Голодницкого временно исполняющим обязанности главы ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).
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Новым главным врачом Николаевской городской детской больницы №2 назначили Александра Демьянова.
Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевского городского совета.
Нового главврача представили на медицинской коллегии. Согласно декларации, ранее Александр Демьянов занимал должность начальника отдела по охране материнства и детства в Управлении охраны здоровья Николаевского городского совета. Должность главврача он получил после проведения конкурса.
Отметим, что ранее должность главврача горбольницы №2 занимала заслуженный врач Украины Татьяна Георгиева.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров согласовал назначение начальника филиала «Дельта-Лоцман» в Николаеве Александра Голодницкого временно исполняющим обязанности главы ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов