Новым главным врачом Николаевской городской детской больницы №2 назначили Александра Демьянова.

Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевского городского совета.

Нового главврача представили на медицинской коллегии. Согласно декларации, ранее Александр Демьянов занимал должность начальника отдела по охране материнства и детства в Управлении охраны здоровья Николаевского городского совета. Должность главврача он получил после проведения конкурса.