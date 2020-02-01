В Николаеве в Областном кожно-венерологическом диспансере на Радостной, 2 пациентов заставляют делать «благотворительные взносы», чтобы пройти обследование.

Об этом сообщила журналист Юлия Бойченко на своей странице в Facebook.

Девушка рассказала, что после приема, врач направил ее в лабораторию для прохождения обследования, однако перед этим сказал зайти в кассу и оплатить данную услугу. По словам девушки, когда она пришла в кассу, ей сообщили, что вначале необходимо написать заявление, а после произвести оплату.

— История замечательная получилась. Пришла я в больницу на Радостную на приём к врачу. После осмотра направили меня на сдачу анализов, как обычно это бывает. Но перед тем, как пойти в лабораторию мне сказали зайти в чудо-кабинет, который в больнице называют «касса» и оплатить услугу. Ок. Зашла я в их кассу, а там сидит не очень приветливая женщина, которая с ходу даёт мне лист, ручку и говорит: «Пиши заявление», даже образец дали, - написала Юлия Бойченко.

Девушка сообщила, что в написанном по образцу заявлении речь шла о «благотворительном взносе» на развитие больницы, а в чеке не указывалось, что оплата была произведена за определенную услугу. Помимо этого девушка указала, что чек, во время прохождения обследования, у нее забрала врач из лаборатории.

— Самое интересное, что это заявление звучит как «благотворительный взнос для больницы». Чудесно. На мой вопрос, о каком вообще благотворительном взносе идёт речь мне ответили: «А откуда нам ещё деньги брать». Ну ладно, оплатила. Дали чек, уже лучше, хоть доказательства оплаты какие-то будут. Но не тут то было. Пришла я в лабораторию, где ещё одна «приветливая» женщина сказала отдать ей чек. После чего открыла свою маленькую тумбочку и положила его в стопку таких же чеков об оплате «благотворительных взносов». Кто-то может объяснить, что это было?, - написала Юлия Бойченко.

Напомним, что руководство Николаевской областной клинической больницы закупает оборудование по завышенным ценам и не может найти 5,5 миллиона гривен на то, чтоб привести в порядок отделение гематологии, которое единственное на всю больницу находится в тяжелом состоянии.