Пациент с первым в Канаде подтвержденным случаем китайского коронавируса выписан из больницы в Торонто утром 31 января.

Об этом информирует CBC.

Сообщается, что мужчина лечился в Саннибрукском центре медицинских наук после того, как прилетел из Китая на прошлой неделе.

Врачи заявили, что состояние мужчины улучшилось во время его пребывания в больнице и что он больше не нуждается в стационарной помощи.

Он был госпитализирован 23 января, на следующий день после возвращения из Гуанчжоу, Китай. По словам врачей, пациенту была назначена «поддерживающая терапия», поскольку прямого лечения этой болезни не существует.

У жены пациента также подтвержден случай «уханского» вируса, хотя она не была госпитализирована и находилась в изоляции дома. Накануне медики заявили, что у нее «все хорошо», симптомов инфекции у женщины нет.

— В Саннибруке заявляют, что домашняя изоляция в настоящее время представляет собой лучший путь к выздоровлению человека, хотя и представляет небольшой риск для широкой общественности. Медики будут следить за парой дома, - говорится в сообщении.

По словам представителей здравоохранения, обоим пациентам за пятьдесят. Пара посещала Ухань, эпицентр нового вируса, жертвами которого стали 213 человек в Китае и заболели около 9,8 тысяч во всем мире.

Напомним, Канада сократила количество сотрудников в своих дипломатических миссиях в Китае из-за угрозы коронавируса.