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В Хмельницком из-за повышения уровня заболеваемости учеников гриппом и ОРВИ с понедельника, 3 февраля школы закрыли на карантин.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Образовательный процесс приостановлено во всех учреждениях общего среднего образования Хмельницкого. Исключение составляют частные образовательные учреждения и Хмельницкая общеобразовательная санаторная школа-интернат № 2.
Напомним, в Николаеве с 31 января на «карантин» отправились школы № 35, 50, 16, 25, 51, 15, 54, 47, 28, 34, 7, 12, 64, 65, 46, 43 имени К.Ф. Ольшанского, 4 имени Молчанова Б.И., 57 имени Тараса Григорьевича Шевченко, гимназия № 4, Первая украинская гимназия имени Николая Аркаса.
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В Хмельницком из-за повышения уровня заболеваемости учеников гриппом и ОРВИ с понедельника, 3 февраля школы закрыли на карантин.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Образовательный процесс приостановлено во всех учреждениях общего среднего образования Хмельницкого. Исключение составляют частные образовательные учреждения и Хмельницкая общеобразовательная санаторная школа-интернат № 2.
Напомним, в Николаеве с 31 января на «карантин» отправились школы № 35, 50, 16, 25, 51, 15, 54, 47, 28, 34, 7, 12, 64, 65, 46, 43 имени К.Ф. Ольшанского, 4 имени Молчанова Б.И., 57 имени Тараса Григорьевича Шевченко, гимназия № 4, Первая украинская гимназия имени Николая Аркаса.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов