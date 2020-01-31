В Хмельницком из-за повышения уровня заболеваемости учеников гриппом и ОРВИ с понедельника, 3 февраля школы закрыли на карантин.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Образовательный процесс приостановлено во всех учреждениях общего среднего образования Хмельницкого. Исключение составляют частные образовательные учреждения и Хмельницкая общеобразовательная санаторная школа-интернат № 2.

Напомним, в Николаеве с 31 января на «карантин» отправились школы № 35, 50, 16, 25, 51, 15, 54, 47, 28, 34, 7, 12, 64, 65, 46, 43 имени К.Ф. Ольшанского, 4 имени Молчанова Б.И., 57 имени Тараса Григорьевича Шевченко, гимназия № 4, Первая украинская гимназия имени Николая Аркаса.