Японский Национальный институт инфекционных заболеваний заявил, что ему удалось культивировать и изолировать новый коронавирус, что позволит разработать вакцину.

Об этом передает The Japan Times.

Коронавирус ученые смогли изолировать от жителя Японии, у которого был подтвержден вирус. Используя изолированный вирус, институт начнет работу по разработке вакцины и препарата против коронавируса, а также приступит к созданию тестов для быстрой диагностики.

Институт также предложит изолированный вирус исследователям и компаниям, которые попытаются обнаружить механизм заражения и исследовать токсичность вируса.

По данным японского института, последовательности генома изолированного вируса на 99,9% совпадают с последовательностями, обнародованными правительством Китая.

— В изолированном вирусе не было никакой генной мутации, приводящей к более высокой инфекционности или токсичности, - сообщили в институте.

Напомним, в Китае за сутки от коронавируса нового типа 2019-nCoV умерли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек. Число инфицированных коронавирусом составляет уже около 12 тысяч человек. Из них 1795 человек находятся в тяжелом состоянии.