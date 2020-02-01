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Японский Национальный институт инфекционных заболеваний заявил, что ему удалось культивировать и изолировать новый коронавирус, что позволит разработать вакцину.
Об этом передает The Japan Times.
Коронавирус ученые смогли изолировать от жителя Японии, у которого был подтвержден вирус. Используя изолированный вирус, институт начнет работу по разработке вакцины и препарата против коронавируса, а также приступит к созданию тестов для быстрой диагностики.
Институт также предложит изолированный вирус исследователям и компаниям, которые попытаются обнаружить механизм заражения и исследовать токсичность вируса.
По данным японского института, последовательности генома изолированного вируса на 99,9% совпадают с последовательностями, обнародованными правительством Китая.
— В изолированном вирусе не было никакой генной мутации, приводящей к более высокой инфекционности или токсичности, - сообщили в институте.
Напомним, в Китае за сутки от коронавируса нового типа 2019-nCoV умерли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек. Число инфицированных коронавирусом составляет уже около 12 тысяч человек. Из них 1795 человек находятся в тяжелом состоянии.
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Японский Национальный институт инфекционных заболеваний заявил, что ему удалось культивировать и изолировать новый коронавирус, что позволит разработать вакцину.
Об этом передает The Japan Times.
Коронавирус ученые смогли изолировать от жителя Японии, у которого был подтвержден вирус. Используя изолированный вирус, институт начнет работу по разработке вакцины и препарата против коронавируса, а также приступит к созданию тестов для быстрой диагностики.
Институт также предложит изолированный вирус исследователям и компаниям, которые попытаются обнаружить механизм заражения и исследовать токсичность вируса.
По данным японского института, последовательности генома изолированного вируса на 99,9% совпадают с последовательностями, обнародованными правительством Китая.
— В изолированном вирусе не было никакой генной мутации, приводящей к более высокой инфекционности или токсичности, - сообщили в институте.
Напомним, в Китае за сутки от коронавируса нового типа 2019-nCoV умерли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек. Число инфицированных коронавирусом составляет уже около 12 тысяч человек. Из них 1795 человек находятся в тяжелом состоянии.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов