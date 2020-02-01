Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не будет пользоваться Facebook из-за фейков в политической рекламе.

Об этом он написал в Twitter.

«Я выхожу из Facebook. Не комфортно от множества недостоверной информации в политической рекламе, я не уверен в ее способности защищать конфиденциальность пользователей», — написал Кинг.

Он добавил, что все желающие могут следить за ним в Twitter.

Напомним, писатель Стивен Кинг превратит свой дом в городе Бангор (штат Мэн) в архив для писателей.



