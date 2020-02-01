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Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не будет пользоваться Facebook из-за фейков в политической рекламе.
Об этом он написал в Twitter.
«Я выхожу из Facebook. Не комфортно от множества недостоверной информации в политической рекламе, я не уверен в ее способности защищать конфиденциальность пользователей», — написал Кинг.
Он добавил, что все желающие могут следить за ним в Twitter.
Напомним, писатель Стивен Кинг превратит свой дом в городе Бангор (штат Мэн) в архив для писателей.
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Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не будет пользоваться Facebook из-за фейков в политической рекламе.
Об этом он написал в Twitter.
«Я выхожу из Facebook. Не комфортно от множества недостоверной информации в политической рекламе, я не уверен в ее способности защищать конфиденциальность пользователей», — написал Кинг.
Он добавил, что все желающие могут следить за ним в Twitter.
Напомним, писатель Стивен Кинг превратит свой дом в городе Бангор (штат Мэн) в архив для писателей.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов