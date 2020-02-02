В НАК «Нафтогаз Украины» напомнили, что семьи, которые тратят на коммунальные услуги больше, чем 15-20% своего семейного дохода, имеют право на государственную субсидию.

Об этом говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины» опубликованном на официальной странице компании в Facebook.

— В госбюджете этого года предусмотрено около 50 миллиардов гривен живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену. Более 130 миллионов гривен ежедневно, представьте себе эту сумму. Потребители, которые добросовестно платят за газ, и некоторые наши контрагенты из-за рубежа позаботились, чтобы эти деньги у государства были. Ну и мы немного. Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону, – говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» отметили, что сайт о субсидиях teplo.gov.ua не работает и посоветовали обращаться к сайту Минсоцполитики.

Как известно, Евгений Брагар в прямом фире посоветовал пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.

Заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Евгения Кравчук заявила, что руководство фракции не поддерживает позицию депутата Евгения Брагара по оплате коммунальных услуг пенсионерами, и принесла извинения за его слова, сказанные в эфире одного из телеканалов.