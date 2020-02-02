Европейский союз направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения, в том числе средств индивидуальной защиты, для помощи в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

— В качестве немедленной первой реакции страны-члены выделили в общем 12 тонн защитного снаряжения, которое уже на пути в Китай, – заявили в ЕК, отметив, что помощь оказали после получения информации из Китая о соответствующей потребности.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай попросил помощи у ЕС с поставками медикаментов для борьбы с коронавирусом.