|Скорость ветра:
|4.1 м/с
|Восход солнца:
|07:16
|Заход солнца:
|16:55
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:32
|Заход солнца:
|16:51
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.75 грн
|25.15 грн
|EUR
|27.15 грн
|27.7 грн
Европейский союз направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения, в том числе средств индивидуальной защиты, для помощи в борьбе с коронавирусом.
Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
— В качестве немедленной первой реакции страны-члены выделили в общем 12 тонн защитного снаряжения, которое уже на пути в Китай, – заявили в ЕК, отметив, что помощь оказали после получения информации из Китая о соответствующей потребности.
Напомним, ранее сообщалось, что Китай попросил помощи у ЕС с поставками медикаментов для борьбы с коронавирусом.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
Европейский союз направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения, в том числе средств индивидуальной защиты, для помощи в борьбе с коронавирусом.
Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
— В качестве немедленной первой реакции страны-члены выделили в общем 12 тонн защитного снаряжения, которое уже на пути в Китай, – заявили в ЕК, отметив, что помощь оказали после получения информации из Китая о соответствующей потребности.
Напомним, ранее сообщалось, что Китай попросил помощи у ЕС с поставками медикаментов для борьбы с коронавирусом.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов