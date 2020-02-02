В селе Аджамка Кропивницкого района Кировоградской обл. журналисты нашли пса, которого посоветовал продать нардеп от «Слуги народа» Евгений Брагар, чтобы заплатить за коммуналку.

Об этом сообщает телеканал 112.

Собаку зовут Шарик и ему 14 лет. Хозяйка Шарика, пенсионерка Любовь Павловна не собирается его продавать.

Она призналась, что внезапная знаменитость стала для нее сюрпризом. По словам женщины, она не слышала ответа нардепа, потому что после звонка в студию побежала на кухню, чтобы вытянуть хлеб с печки. Поэтому скандальную реплику «слуги народа» ей передали журналисты. Пенсионерка сильно возмутилась предложению Брагаря продать собаку и жестко ответила.

— Пусть он лучше свои мозги продаст. Так будет лучше, – сказала женщина.

Женщина добавила, что имеет 31 год стажа, работала диспетчером на автовокзале. Сейчас она на пенсии и получает 2 тысячи гривен в месяц. Несмотря на то, что Любовь Павловна имеет субсидию, за коммунальные услуги платит много – почти 2 тысячи гривен.

Как известно, Евгений Брагар в прямом фире посоветовал пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.

Заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Евгения Кравчук заявила, что руководство фракции не поддерживает позицию депутата Евгения Брагара по оплате коммунальных услуг пенсионерами, и принесла извинения за его слова, сказанные в эфире одного из телеканалов.