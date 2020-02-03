В Виннице задержали мужчину, которого подозревают в краже мощей святого Николая из местного храма.

В Виннице задержали мужчину, которого подозревают в краже мощей святого Николая из местного храма.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

— Оперативники задержали 37-летнего ранее судимого за убийство человека, которого подозревают в похищении мощей св. Николая с Крестовоздвиженского храма в Виннице, - сказано в сообщении.

По данным полиции, в полдень 31 января злоумышленник зашел в храм и вынес святыню. С помощью видео с камер наблюдения его личность установили и задержали. Выяснилось, что в мае 2019 года мучжчина только освободился из мест лишения свободы, где отсидел 14 лет за убийство.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педоса, похищенные мощи злоумышленник подарил товарищу, у которого и изъяли святыню оперативники. Злоумышленник задержан в процессуальном порядке. За совершение кражи в соответствии со статьей 185 УК ему грозит до шести лет заключения.

Напомним, в Николаевской области полиция задержала мужчину, который из подсобного помещения Свято-Варваринского храма в Первомайске похитил компьютерную технику (моноблок, ноутбук, клавиатуру), церковные награды УПЦ, посуду и продукты питания. Сумма причиненного материального ущерба составила почти 50 тысяч гривен.