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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.
— Оперативники задержали 37-летнего ранее судимого за убийство человека, которого подозревают в похищении мощей св. Николая с Крестовоздвиженского храма в Виннице, - сказано в сообщении.
По данным полиции, в полдень 31 января злоумышленник зашел в храм и вынес святыню. С помощью видео с камер наблюдения его личность установили и задержали. Выяснилось, что в мае 2019 года мучжчина только освободился из мест лишения свободы, где отсидел 14 лет за убийство.
По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педоса, похищенные мощи злоумышленник подарил товарищу, у которого и изъяли святыню оперативники. Злоумышленник задержан в процессуальном порядке. За совершение кражи в соответствии со статьей 185 УК ему грозит до шести лет заключения.
Напомним, в Николаевской области полиция задержала мужчину, который из подсобного помещения Свято-Варваринского храма в Первомайске похитил компьютерную технику (моноблок, ноутбук, клавиатуру), церковные награды УПЦ, посуду и продукты питания. Сумма причиненного материального ущерба составила почти 50 тысяч гривен.
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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.
— Оперативники задержали 37-летнего ранее судимого за убийство человека, которого подозревают в похищении мощей св. Николая с Крестовоздвиженского храма в Виннице, - сказано в сообщении.
По данным полиции, в полдень 31 января злоумышленник зашел в храм и вынес святыню. С помощью видео с камер наблюдения его личность установили и задержали. Выяснилось, что в мае 2019 года мучжчина только освободился из мест лишения свободы, где отсидел 14 лет за убийство.
По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педоса, похищенные мощи злоумышленник подарил товарищу, у которого и изъяли святыню оперативники. Злоумышленник задержан в процессуальном порядке. За совершение кражи в соответствии со статьей 185 УК ему грозит до шести лет заключения.
Напомним, в Николаевской области полиция задержала мужчину, который из подсобного помещения Свято-Варваринского храма в Первомайске похитил компьютерную технику (моноблок, ноутбук, клавиатуру), церковные награды УПЦ, посуду и продукты питания. Сумма причиненного материального ущерба составила почти 50 тысяч гривен.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов