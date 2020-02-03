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Самым популярным внутренним рейсом в Украине стал маршрут «Киев-Харьков», билеты на который в 2019 году приобрели 1,7 миллион пассажиров.
Об этом сообщается на странице «Укрзалізниці» в Facebook.
Отмечается, что также в топ-5 рейсов вошли рейсы «Киев-Львов» (1,6 миллион пассажиров), «Киев-Днепр» (1,3 миллион), «Киев-Винница» (1,1 миллион) и «Киев-Одесса» (0,9 миллиона).
Напомним, что начиная с 1 марта 2020 года в Украине будет ежемесячно на 2% увеличиваться стоимость билетов на поезда. Расти цены будут до 31 декабря 2020 года.
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Самым популярным внутренним рейсом в Украине стал маршрут «Киев-Харьков», билеты на который в 2019 году приобрели 1,7 миллион пассажиров.
Об этом сообщается на странице «Укрзалізниці» в Facebook.
Отмечается, что также в топ-5 рейсов вошли рейсы «Киев-Львов» (1,6 миллион пассажиров), «Киев-Днепр» (1,3 миллион), «Киев-Винница» (1,1 миллион) и «Киев-Одесса» (0,9 миллиона).
Напомним, что начиная с 1 марта 2020 года в Украине будет ежемесячно на 2% увеличиваться стоимость билетов на поезда. Расти цены будут до 31 декабря 2020 года.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов