Самым популярным внутренним рейсом в Украине стал маршрут «Киев-Харьков», билеты на который в 2019 году приобрели 1,7 миллион пассажиров.

Об этом сообщается на странице «Укрзалізниці» в Facebook.

Отмечается, что также в топ-5 рейсов вошли рейсы «Киев-Львов» (1,6 миллион пассажиров), «Киев-Днепр» (1,3 миллион), «Киев-Винница» (1,1 миллион) и «Киев-Одесса» (0,9 миллиона).

Напомним, что начиная с 1 марта 2020 года в Украине будет ежемесячно на 2% увеличиваться стоимость билетов на поезда. Расти цены будут до 31 декабря 2020 года.