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В Очакове суд отправил под арест на 10 дней женщину, которая нецензурно выражалась в адрес своей матери.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
В суде отмечают, что 16 января в 02:20 гражданка Ф., которая в течение года привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 173-2 КУоАП («Совершение насилия в семье, невыполнение защитного предписания или непрохождение коррекционной программы»), по месту жительства, в квартире по улице Строителей, 29/3, выражалась нецензурной бранью в отношении своей матери. В результате этого мог быть нанесен вред психическому здоровью последней.
— Судья пришел к выводу, что своими противоправными действиями гражданка Ф. совершившила правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 173-2 КУоАП, а именно - совершение домашнего насилия, то есть совершение действий психологического характера, вследствие чего мог быть нанесен вред психическому здоровью потерпевшей, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных частью первой настоящей статьи. Женщину признали виновной в совершении правонарушения и наложили на нее административное взыскание в виде административного ареста сроком на десять суток. Также с нее взыскали в пользу государства судебный сбор в размере 420,4 гривен, - сказано в сообщении.
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В Очакове суд отправил под арест на 10 дней женщину, которая нецензурно выражалась в адрес своей матери.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
В суде отмечают, что 16 января в 02:20 гражданка Ф., которая в течение года привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 173-2 КУоАП («Совершение насилия в семье, невыполнение защитного предписания или непрохождение коррекционной программы»), по месту жительства, в квартире по улице Строителей, 29/3, выражалась нецензурной бранью в отношении своей матери. В результате этого мог быть нанесен вред психическому здоровью последней.
— Судья пришел к выводу, что своими противоправными действиями гражданка Ф. совершившила правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 173-2 КУоАП, а именно - совершение домашнего насилия, то есть совершение действий психологического характера, вследствие чего мог быть нанесен вред психическому здоровью потерпевшей, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных частью первой настоящей статьи. Женщину признали виновной в совершении правонарушения и наложили на нее административное взыскание в виде административного ареста сроком на десять суток. Также с нее взыскали в пользу государства судебный сбор в размере 420,4 гривен, - сказано в сообщении.
Напомним, полиция открыла уголовное дело из-за расизма на матче чемпионата Украины по футболу между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо»
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов