|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:15
|Заход солнца:
|16:56
|Температура завтра:
|+6 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:30
|Заход солнца:
|16:53
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.8 грн
|25.15 грн
|EUR
|27.25 грн
|27.75 грн
В Украине с 3 февраля начинается регистрация на внешнее независимое оценивание.
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
— Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2020 года продлится с 3 февраля по 24 марта. Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений могут присылать до 17 марта 2020 года, - говорится в сообщении.
Отмечается, что чтобы успешно зарегистрироваться для участия во внешнем независимом оценивании, необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр.
Напомним, что в Сумах 17-летний парень совершил самоубийство из-за плохих результатов ВНО.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
В Украине с 3 февраля начинается регистрация на внешнее независимое оценивание.
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
— Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2020 года продлится с 3 февраля по 24 марта. Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений могут присылать до 17 марта 2020 года, - говорится в сообщении.
Отмечается, что чтобы успешно зарегистрироваться для участия во внешнем независимом оценивании, необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр.
Напомним, что в Сумах 17-летний парень совершил самоубийство из-за плохих результатов ВНО.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов