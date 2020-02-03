В Украине с 3 февраля начинается регистрация на внешнее независимое оценивание.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

— Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2020 года продлится с 3 февраля по 24 марта. Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений могут присылать до 17 марта 2020 года, - говорится в сообщении.

Отмечается, что чтобы успешно зарегистрироваться для участия во внешнем независимом оценивании, необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр.

Напомним, что в Сумах 17-летний парень совершил самоубийство из-за плохих результатов ВНО.