В Николаевский следственный изолятор заключенному пытались передать наркотики спрятав их в огруцах.

Об этом сообщают в Николаевском СИЗО.

Так, в ходе осмотра передачи для заключенного младший инспектор отдела режима и охраны государственного учреждения «Николаевский следственный изолятор» обнаружил и изъял в соленых огурцах три прозрачных полиэтиленовые свертка с серо-зеленым веществом растительного происхождения.

— По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции Главного управления национальной полиции Украины в Николаевской области. Данный случай зарегистрирован в книге единого учета, собранные предыдущие материалы и направлены в территориальный отдел полиции, - сказано в сообщении.

Ранее, в «Николаевском следственном изоляторе» заключенному пытались передать мобильный телефон в коробке из-под чая.