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В Николаевский следственный изолятор заключенному пытались передать наркотики спрятав их в огруцах.
Об этом сообщают в Николаевском СИЗО.
Так, в ходе осмотра передачи для заключенного младший инспектор отдела режима и охраны государственного учреждения «Николаевский следственный изолятор» обнаружил и изъял в соленых огурцах три прозрачных полиэтиленовые свертка с серо-зеленым веществом растительного происхождения.
— По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции Главного управления национальной полиции Украины в Николаевской области. Данный случай зарегистрирован в книге единого учета, собранные предыдущие материалы и направлены в территориальный отдел полиции, - сказано в сообщении.
Ранее, в «Николаевском следственном изоляторе» заключенному пытались передать мобильный телефон в коробке из-под чая.
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В Николаевский следственный изолятор заключенному пытались передать наркотики спрятав их в огруцах.
Об этом сообщают в Николаевском СИЗО.
Так, в ходе осмотра передачи для заключенного младший инспектор отдела режима и охраны государственного учреждения «Николаевский следственный изолятор» обнаружил и изъял в соленых огурцах три прозрачных полиэтиленовые свертка с серо-зеленым веществом растительного происхождения.
— По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции Главного управления национальной полиции Украины в Николаевской области. Данный случай зарегистрирован в книге единого учета, собранные предыдущие материалы и направлены в территориальный отдел полиции, - сказано в сообщении.
Ранее, в «Николаевском следственном изоляторе» заключенному пытались передать мобильный телефон в коробке из-под чая.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов