Николаевцы недовольны, что у них дома из крана течет вода желтого цвета, которая оставляет на ванной налет.

О случившемся написал житель Корабельного района Николаева Андрей Калиниченко на своей странице в Facebook.

— Вода из крана сейчас такая, а дети решили купаться. Фильтры очистки сдохли за 5 мин, может и раньше. Это не питьевая вода, в ней даже купаться нельзя - да и газ в трубах, думаю, не газ, и так во многом. Частный сектор. И кто должен мне и моей семье за это платить? Думаю деньков через 5-10 дети будут радоваться, что в кране вообще «жидкость» есть. Эта прелесть в Корабельном районе (Жуковское кольцо) - надеюсь так только у нас!, - написал мужчина.

Напомним, что руководство КП «Николаевводоканал» заверило николаевцев, что водопроводная вода имеет хорошее качество и призвало не использовать бутилированную воду.