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Николаевцы недовольны, что у них дома из крана течет вода желтого цвета, которая оставляет на ванной налет.
О случившемся написал житель Корабельного района Николаева Андрей Калиниченко на своей странице в Facebook.
— Вода из крана сейчас такая, а дети решили купаться. Фильтры очистки сдохли за 5 мин, может и раньше. Это не питьевая вода, в ней даже купаться нельзя - да и газ в трубах, думаю, не газ, и так во многом. Частный сектор. И кто должен мне и моей семье за это платить? Думаю деньков через 5-10 дети будут радоваться, что в кране вообще «жидкость» есть. Эта прелесть в Корабельном районе (Жуковское кольцо) - надеюсь так только у нас!, - написал мужчина.
Напомним, что руководство КП «Николаевводоканал» заверило николаевцев, что водопроводная вода имеет хорошее качество и призвало не использовать бутилированную воду.
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Николаевцы недовольны, что у них дома из крана течет вода желтого цвета, которая оставляет на ванной налет.
О случившемся написал житель Корабельного района Николаева Андрей Калиниченко на своей странице в Facebook.
— Вода из крана сейчас такая, а дети решили купаться. Фильтры очистки сдохли за 5 мин, может и раньше. Это не питьевая вода, в ней даже купаться нельзя - да и газ в трубах, думаю, не газ, и так во многом. Частный сектор. И кто должен мне и моей семье за это платить? Думаю деньков через 5-10 дети будут радоваться, что в кране вообще «жидкость» есть. Эта прелесть в Корабельном районе (Жуковское кольцо) - надеюсь так только у нас!, - написал мужчина.
Напомним, что руководство КП «Николаевводоканал» заверило николаевцев, что водопроводная вода имеет хорошее качество и призвало не использовать бутилированную воду.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов