Министерство образования и науки Украины рекомендует украинским вузам организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые не могут прибыть в Украину из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования

Такие меры рекомендованы в ответ на письмо секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

— Наша цель - обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса (2019-nCoV), - отметили в министерстве.

В пресс-службе отмечают, что до 10 февраля 2020 года вузы должны сообщить всем своим студентам и слушателям из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения и предоставить им возможность сдать соответствующие экзамены после нормализации ситуации вокруг коронавируса.

Напомним, после зимних каникул в Николаевский кораблестроительный университет имени адмирала Макарова вернулись десять китайских студентов.