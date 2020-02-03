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Министерство образования и науки Украины рекомендует украинским вузам организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые не могут прибыть в Украину из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования
Такие меры рекомендованы в ответ на письмо секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
— Наша цель - обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса (2019-nCoV), - отметили в министерстве.
В пресс-службе отмечают, что до 10 февраля 2020 года вузы должны сообщить всем своим студентам и слушателям из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения и предоставить им возможность сдать соответствующие экзамены после нормализации ситуации вокруг коронавируса.
Напомним, после зимних каникул в Николаевский кораблестроительный университет имени адмирала Макарова вернулись десять китайских студентов.
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Министерство образования и науки Украины рекомендует украинским вузам организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые не могут прибыть в Украину из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования
Такие меры рекомендованы в ответ на письмо секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
— Наша цель - обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса (2019-nCoV), - отметили в министерстве.
В пресс-службе отмечают, что до 10 февраля 2020 года вузы должны сообщить всем своим студентам и слушателям из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения и предоставить им возможность сдать соответствующие экзамены после нормализации ситуации вокруг коронавируса.
Напомним, после зимних каникул в Николаевский кораблестроительный университет имени адмирала Макарова вернулись десять китайских студентов.