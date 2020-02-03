Во Львовской области в опломбированном грузовике, который перевозил яблоки из Македонии в РФ обнаружили 4 граждан Афганистана.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции во Львовской области.

Инцидент произошел 1 февраля около 22:00 на автозаправке в селе Гамалиевка Пустомытовского района Львовской области.

- Водитель грузовика Вольво рассказал, что везет из Македонии в Россию яблока, а остановившись на заправке в Гамалиевке, услышал стук из прицепа и человеческие голоса. 53-летний мужчина сразу вызвал полицию, поскольку в автомобиле не должны были находится люди, - говорится в сообщении.

По данным полиции, грузовик опломбировали в Румынии и пломбы не были повреждены. Полицейские сорвали пломбы, поскольку считали, что существует угроза жизни людей – по предварительным подсчетам, люди могли находиться в закрытом грузовике 5 суток без вентиляции. Внутри обнаружили четверых молодых людей.

Позже выяснилось, что все они являются гражданами Афганистана. Трое из них несовершеннолетние – 15-16 лет, а самому старшему 23 года. При них не обнаружили никаких запрещенных веществ. Медики осмотрели афганцев и установили, что они не нуждаются в госпитализации. Иностранцев передали сотрудникам миграционной службы.

Напомним, в Греции в грузовике-рефрижераторе полиция обнаружила 41 нелегального мигранта.