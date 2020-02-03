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На Николаевщине и в Николаеве с 5 по 7 февраля ожидается значительное ухудшение погоды, дождь, снег и гололед.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, по прогнозам синоптиков 5 февраля в Николаеве и области ожидается дождь, днем с мокрым снегом, местами гололед и налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с.
6 февраля синоптики также прогнозируют снег. Кроме того ожидаются метели, снежные заносы, местами гололед. На дорогах гололед, снежный накат. Образование снежного покрова. Ветер северо-восточный, 15-20 м / с, ночью местами порывы 25-28 м / с. Снижение температуры воздуха в течение суток до 1-6 ° мороза.
7 февраля небольшой снег, на дорогах гололедица, снежный накат, температура воздуха опустится ночью до 4-9 ° мороза, днем до 1-6 ° мороза.
Как отмечают в Главном управлении ГСЧС осложнения погодных условий 5-7 февраля отвечают первому уровню опасности.
Из-за ухудшения погоды могут быть перебои с электричеством и нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог. Информация будет уточняться прогнозами и штормовыми предупреждениями.
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
На Николаевщине и в Николаеве с 5 по 7 февраля ожидается значительное ухудшение погоды, дождь, снег и гололед.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Так, по прогнозам синоптиков 5 февраля в Николаеве и области ожидается дождь, днем с мокрым снегом, местами гололед и налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с.
6 февраля синоптики также прогнозируют снег. Кроме того ожидаются метели, снежные заносы, местами гололед. На дорогах гололед, снежный накат. Образование снежного покрова. Ветер северо-восточный, 15-20 м / с, ночью местами порывы 25-28 м / с. Снижение температуры воздуха в течение суток до 1-6 ° мороза.
7 февраля небольшой снег, на дорогах гололедица, снежный накат, температура воздуха опустится ночью до 4-9 ° мороза, днем до 1-6 ° мороза.
Как отмечают в Главном управлении ГСЧС осложнения погодных условий 5-7 февраля отвечают первому уровню опасности.
Из-за ухудшения погоды могут быть перебои с электричеством и нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог. Информация будет уточняться прогнозами и штормовыми предупреждениями.