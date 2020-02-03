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Государственная экологическая инспекция в ближайшее время проведет комплексную проверку 200 предприятий, представляющих опасность для окружающей среды. Сейчас ведомство готовит проверку первых 35 предприятий из списка.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.
Отмечается, что проверять будут как государственные, так и частные предприятия на соблюдение требований природоохранного законодательства.
В Госэкоинспекции пообещали привлекать к проверкам медиа с целью фиксации нарушений и обнародования результатов. При этом, одной из наибольших проблем является недопуск инспекторов на объекты.
«Это свидетельствует о попытке загрязнителей скрыть факты нарушений и избежать ответственности за вред, причиненный окружающей среде. По факту всех незаконных отказов в доступе будут направлены соответствующие заявления в правоохранительные органы. В таких случаях Госэкоинспекция получит возможность попасть на предприятия уже в сопровождении правоохранителей и провести проверку», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по данным Гидрометслужбы, Николаев вошел в четверку городов с самым грязным воздухом.
При этом, Николаевский глиноземный завод является самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе по количеству выбросов.
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Государственная экологическая инспекция в ближайшее время проведет комплексную проверку 200 предприятий, представляющих опасность для окружающей среды. Сейчас ведомство готовит проверку первых 35 предприятий из списка.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.
Отмечается, что проверять будут как государственные, так и частные предприятия на соблюдение требований природоохранного законодательства.
В Госэкоинспекции пообещали привлекать к проверкам медиа с целью фиксации нарушений и обнародования результатов. При этом, одной из наибольших проблем является недопуск инспекторов на объекты.
«Это свидетельствует о попытке загрязнителей скрыть факты нарушений и избежать ответственности за вред, причиненный окружающей среде. По факту всех незаконных отказов в доступе будут направлены соответствующие заявления в правоохранительные органы. В таких случаях Госэкоинспекция получит возможность попасть на предприятия уже в сопровождении правоохранителей и провести проверку», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по данным Гидрометслужбы, Николаев вошел в четверку городов с самым грязным воздухом.
При этом, Николаевский глиноземный завод является самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе по количеству выбросов.