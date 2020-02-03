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Обнародовано распоряжение Кабинета Министров Украины «Об утверждении перечня опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах на период до 2023 года», принятое 15 января.
Соответствующий документ появился на сайте ВРУ.
Отметим, что одним из главных условий формирования перечня стала доступность учреждений для пациентов. Путь в больницу не должен превышать часа.
В перечень опорных больниц Украины включены учреждения здравоохранения, отвечающие требованиям или те, которые могут быть повышены до многопрофильных больниц интенсивного лечения первого или второго уровня.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что такие учреждения должны обеспечивать:
В Николаевской области правительство утвердило шесть таких медицинских учреждений, три из которых находятся в Николаеве:
Ранее сообщалось, что в 2020 году Национальная служба здоровья Украины проверит качество предоставления медицинской помощи в больницах Николаева.
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Обнародовано распоряжение Кабинета Министров Украины «Об утверждении перечня опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах на период до 2023 года», принятое 15 января.
Соответствующий документ появился на сайте ВРУ.
Отметим, что одним из главных условий формирования перечня стала доступность учреждений для пациентов. Путь в больницу не должен превышать часа.
В перечень опорных больниц Украины включены учреждения здравоохранения, отвечающие требованиям или те, которые могут быть повышены до многопрофильных больниц интенсивного лечения первого или второго уровня.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что такие учреждения должны обеспечивать:
В Николаевской области правительство утвердило шесть таких медицинских учреждений, три из которых находятся в Николаеве:
Ранее сообщалось, что в 2020 году Национальная служба здоровья Украины проверит качество предоставления медицинской помощи в больницах Николаева.