Обнародовано распоряжение Кабинета Министров Украины «Об утверждении перечня опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах на период до 2023 года», принятое 15 января.

Соответствующий документ появился на сайте ВРУ.

Отметим, что одним из главных условий формирования перечня стала доступность учреждений для пациентов. Путь в больницу не должен превышать часа.

В перечень опорных больниц Украины включены учреждения здравоохранения, отвечающие требованиям или те, которые могут быть повышены до многопрофильных больниц интенсивного лечения первого или второго уровня.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что такие учреждения должны обеспечивать:

безопасность медицинской помощи на основе доказательной медицины

своевременность доступа к медицинской помощи

экономическую эффективность, которая заключается в обеспечении максимально возможного качества медицинской помощи при рациональном и экономном использовании ресурсов.

В Николаевской области правительство утвердило шесть таких медицинских учреждений, три из которых находятся в Николаеве:

Коммунальное некоммерческое предприятие «Многопрофильная больница Баштанского района» Баштанского районного совета Николаевской области

Коммунальное предприятие «Коммунальное некоммерческое предприятие Вознесенская многопрофильная больница» Вознесенского городского совета

Коммунальное некоммерческое предприятие «Первомайская центральная городская многопрофильная больница» Первомайского городского совета

Коммунальное некоммерческое предприятие «Николаевская областная клиническая больница» Николаевского областного совета

Коммунальное некоммерческое предприятие Николаевского городского совета «Городская больница № 3»

Коммунальное некоммерческое предприятие Николаевского городского совета «Городская больница скорой медицинской помощи»

Ранее сообщалось, что в 2020 году Национальная служба здоровья Украины проверит качество предоставления медицинской помощи в больницах Николаева.