Всемирная организация здравоохранения объявила о начале борьбы с распространением ложной информации о коронавирусе и ложными рекомендациями по лекарствам против него.

Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус, передает DW.

По его словам, сотрудники этой организации работают круглосуточно, чтобы находить дезинформацию, которую распространяют в интернете.

Гендиректор ВОЗ отметил, что ошибочные рекомендации по лекарствам или мерам против вируса могут быть опасными для здоровья. Он подчеркнул, что организация сотрудничает с Google, чтобы сообщение Всемирной организации здравоохранения отображались первыми при поиске информации о коронавирусе.

Американские соцсети Twitter и Facebook, а также китайские Tencent и Tiktok должны принять меры для сдерживания недостоверной информации, добавил гендиректор ВОЗ.

Тедрос Адханом Гебрейсус вновь подчеркнул, что нет причин для запрета торговлю и передвижение граждан.

— Нет оснований для мер, препятствующих международным путешествиям и торговле (...) Мы призываем все страны принимать последовательные решения на основе фактов, - отметил Тедрос Адханом Гебрейсус.

Ранее сообщалось о том, что компания Facebook будет удалять фейковые, а также связанные с теориями заговора посты о китайском коронавирусе из Facebook и Instagram.