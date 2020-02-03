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Всемирная организация здравоохранения объявила о начале борьбы с распространением ложной информации о коронавирусе и ложными рекомендациями по лекарствам против него.
Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус, передает DW.
По его словам, сотрудники этой организации работают круглосуточно, чтобы находить дезинформацию, которую распространяют в интернете.
Гендиректор ВОЗ отметил, что ошибочные рекомендации по лекарствам или мерам против вируса могут быть опасными для здоровья. Он подчеркнул, что организация сотрудничает с Google, чтобы сообщение Всемирной организации здравоохранения отображались первыми при поиске информации о коронавирусе.
Американские соцсети Twitter и Facebook, а также китайские Tencent и Tiktok должны принять меры для сдерживания недостоверной информации, добавил гендиректор ВОЗ.
Тедрос Адханом Гебрейсус вновь подчеркнул, что нет причин для запрета торговлю и передвижение граждан.
— Нет оснований для мер, препятствующих международным путешествиям и торговле (...) Мы призываем все страны принимать последовательные решения на основе фактов, - отметил Тедрос Адханом Гебрейсус.
Ранее сообщалось о том, что компания Facebook будет удалять фейковые, а также связанные с теориями заговора посты о китайском коронавирусе из Facebook и Instagram.
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Всемирная организация здравоохранения объявила о начале борьбы с распространением ложной информации о коронавирусе и ложными рекомендациями по лекарствам против него.
Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус, передает DW.
По его словам, сотрудники этой организации работают круглосуточно, чтобы находить дезинформацию, которую распространяют в интернете.
Гендиректор ВОЗ отметил, что ошибочные рекомендации по лекарствам или мерам против вируса могут быть опасными для здоровья. Он подчеркнул, что организация сотрудничает с Google, чтобы сообщение Всемирной организации здравоохранения отображались первыми при поиске информации о коронавирусе.
Американские соцсети Twitter и Facebook, а также китайские Tencent и Tiktok должны принять меры для сдерживания недостоверной информации, добавил гендиректор ВОЗ.
Тедрос Адханом Гебрейсус вновь подчеркнул, что нет причин для запрета торговлю и передвижение граждан.
— Нет оснований для мер, препятствующих международным путешествиям и торговле (...) Мы призываем все страны принимать последовательные решения на основе фактов, - отметил Тедрос Адханом Гебрейсус.
Ранее сообщалось о том, что компания Facebook будет удалять фейковые, а также связанные с теориями заговора посты о китайском коронавирусе из Facebook и Instagram.