Министерство здравоохранения Украины обратится в Резервный фонд о выделении средств различным органам власти для обеспечения мероприятий по противодействию коронавирусу.

Об этом на брифинге по вопросам принятия правительством распоряжения «О мерах предупреждения занесения и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV» рассказал директор Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский, сообщает Укринформ.

— Речь идет о представлении запроса на Резервный фонд о выделении определенных средств различным органам власти, в том числе Минздраву. Информация о необходимости будет собираться, - отметил Андрей Скипальский.

Он уточнил, что вопрос определения потребности межсекторальный, поэтому запрос будет подаваться в Резервный фонд и в Министерство финансов.

Документ предусматривает повышение уровня готовности всех органов власти к реагированию на угрозу.

— Установить режим повышенной готовности единой системы гражданской защиты для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций государственного уровня в результате возможного распространения инфекционных болезней, вызванных коронавирусом. Создать Оперативный штаб по предупреждению занесения, распространения на территории Украины случаев инфекционных болезней, вызванных коронавирусом, собственно при КМУ, - подчеркнул Андрей Скипальский.

Документом также предусматривается установление временных карантинных мероприятий в отношении лиц, которые прибывают или могут прибыть из города Ухань или провинции Хубэй.

Андрей Скипальский сообщил, что утвержденный правительством Национальный план противоэпидемических мероприятий дает четкие указания различным органам власти.

— Руководителям органов, организаций, которые организуют, осуществляют туристические, деловые поездки в Китай, содействовать ограничению этих контактов. Создать временные областные противоэпидемические комиссии при государственных администрациях. Это позволит разработать планы реагирования на уровне областей. Организовать совместно с субъектами хозяйствования усиленные режимы текущей дезинфекции, поскольку у нас также продолжается эпидемия гриппа, - заявил Андрей Скипальский.

Он сообщил, что документом определены пункты пропуска через границу, в которых могут действовать международные медико-санитарные правила. В случае осложнения ситуации переход через границу нужно будет осуществлять только через эти пропускные пункты.

Планом противоэпидемических мероприятий предусмотрено обеспечение всем необходимым работников, которые могут столкнуться с такого уровня болезнью, подготовку госпитальной сети для приема пациентов, создание дополнительных мест в случае осложнения, обеспечения учреждений здравоохранения различными средствами индивидуальной защиты, разработки схем перепрофилирования медучреждений в случае массового поступления больных.

Кроме того, речь идет об обеспечении лабораторий, предприятий общественного здоровья и диагностических лабораторий тест-системами, подготовке медработников по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции.

Андрей Скипальский сообщил и о разработке клинических руководств диагностики, лечения, профилактики новой коронавирусной инфекции.

— Такие рекомендации были обновлены в прошлую среду и сейчас идет их перевод ... Будут утверждены изменения в приказ Минздрава №185 в ближайшие дни, - пообещал чиновник.

По его словам, в марте Минздрав должно представить на утверждение КМУ новую редакцию правил санитарной охраны территорий.

— Нынешняя редакция действует, но ее надо обновлять, - подчеркнул Андрей Скипальский.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что вероятность того, что китайский коронавирус может попасть в Украину, средняя.