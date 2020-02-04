Национальный институт здравоохранения США прекратил исследование вакцины HVTN 702, так как было установлено, что она не предотвращает заражение ВИЧ.

Об этом сообщает ВВС.

В испытании вакцины приняли участие более 5000 человек в Южной Африке. Половине добровольцев ввели вакцину, другой половине - плацебо. В результате в обеих группах примерно одинаковое число людей заразились ВИЧ.

Эксперты выразили «глубокое разочарование», но добавили, что поиск профилактической вакцины против ВИЧ должен продолжаться.

Существует много различных штаммов ВИЧ, вакцина HVTN 702 была адаптирована к подтипу, наиболее распространенному в Южной Африке.

Были большие надежды на то, что вакцина сработает, после чего ее можно можно было бы адаптировать для других штаммов ВИЧ в других частях мира.

Линда-Гэйл Беккер из Международного общества по СПИДу сказала: «Хотя это серьезный удар для области, нам необходимо продолжить поиск профилактической вакцины».

Все еще есть надежда, что другие вакцины против ВИЧ, которые находятся в разработке, будут эффективными.

Напомним, в Украине в прошлом году от СПИДа умерло почти 2,5 тысячи человек.