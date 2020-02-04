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Toyota Motor и производитель электроники Panasonic Corp планируют запустить совместное предприятие по выпуску призматических аккумуляторов для электромобилей 1 апреля 2020 года.
Об этом говорится в совместном заявлении компаний, опубликованном на сайте Toyota.
Новое предприятие получит название Prime Planet Energy & Solutions Inc. Оно будет поставлять аккумуляторы не только Toyota, но и другим автопроизводителям, например, Lexus, Subaru, Daihatsu и Mazda.
Штат компании составит примерно 5100 сотрудников, из них 2400 будут базироваться в Китае.
Ранее сообщалось о том, что Uber и Nissan подписали соглашение о сотрудничестве по электромобилям: японский автопроизводитель будет поставлять их Uber.
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Toyota Motor и производитель электроники Panasonic Corp планируют запустить совместное предприятие по выпуску призматических аккумуляторов для электромобилей 1 апреля 2020 года.
Об этом говорится в совместном заявлении компаний, опубликованном на сайте Toyota.
Новое предприятие получит название Prime Planet Energy & Solutions Inc. Оно будет поставлять аккумуляторы не только Toyota, но и другим автопроизводителям, например, Lexus, Subaru, Daihatsu и Mazda.
Штат компании составит примерно 5100 сотрудников, из них 2400 будут базироваться в Китае.
Ранее сообщалось о том, что Uber и Nissan подписали соглашение о сотрудничестве по электромобилям: японский автопроизводитель будет поставлять их Uber.