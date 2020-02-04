Руководство Китая приняло решение разрешить экспертам из США прибыть в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.

Эксперты будут работать под мандатом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Reuters.

«Китай принял предложение США о включении группы экспертов к миссии ВОЗ в Китае для изучения информации о вирусе и поиска путей его преодоления», — заявил пресс-секретарь Белого дома Джад Дир.

Первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года.

Всего в Китае было зарегистрировано 17 205 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, а также 361 смерть от этой болезни.

Новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи, Шри-Ланки и России.

В Украине не зафиксировали ни одного случая заболевания коронавирусом.

Ранее Китай попросил помощи у ЕС с поставками медикаментов для борьбы с коронавирусом.