Летом 2020 года стартует прямое авиасообщение из Киева в столицу Хорватии - Загреб.

Об этом сообщил посолУкраины в Хорватии Василий Кирилич в своем Twitter.

Рейс между аэропортами двух столиц стартует со 2 июня.

— Хорватию и Украину тесно связывают прошлое и настоящее. Этот весь комплекс укрепит прямое авиасообщение из Киева в Загреб уже со 2 июня, - заявил Василий Кирилич.

Рейсы будут осуществляться авиакомпанией «Роза ветров».

Напомним, с 24 января авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на новые направления в Грецию. С сегодняшнего дня на сайте лоукостера доступны билеты на Корфу, Крит и Закинтос.