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Летом 2020 года стартует прямое авиасообщение из Киева в столицу Хорватии - Загреб.
Об этом сообщил посолУкраины в Хорватии Василий Кирилич в своем Twitter.
Рейс между аэропортами двух столиц стартует со 2 июня.
— Хорватию и Украину тесно связывают прошлое и настоящее. Этот весь комплекс укрепит прямое авиасообщение из Киева в Загреб уже со 2 июня, - заявил Василий Кирилич.
Рейсы будут осуществляться авиакомпанией «Роза ветров».
Напомним, с 24 января авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на новые направления в Грецию. С сегодняшнего дня на сайте лоукостера доступны билеты на Корфу, Крит и Закинтос.
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Летом 2020 года стартует прямое авиасообщение из Киева в столицу Хорватии - Загреб.
Об этом сообщил посолУкраины в Хорватии Василий Кирилич в своем Twitter.
Рейс между аэропортами двух столиц стартует со 2 июня.
— Хорватию и Украину тесно связывают прошлое и настоящее. Этот весь комплекс укрепит прямое авиасообщение из Киева в Загреб уже со 2 июня, - заявил Василий Кирилич.
Рейсы будут осуществляться авиакомпанией «Роза ветров».
Напомним, с 24 января авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на новые направления в Грецию. С сегодняшнего дня на сайте лоукостера доступны билеты на Корфу, Крит и Закинтос.