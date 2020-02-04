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Представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявил, что уровень смертности среди зараженных коронавирусом составляет 2,1%.
Об этом сообщает Интерфакс.
— Уровень смертности в Китае достаточно низок, он достигает только 2,1%, — заявили в МИД.
Первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года.
Как сообщалось, в Китае было зарегистрировано 20 438 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, а также 425 смерть от этой болезни.
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Представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявил, что уровень смертности среди зараженных коронавирусом составляет 2,1%.
Об этом сообщает Интерфакс.
— Уровень смертности в Китае достаточно низок, он достигает только 2,1%, — заявили в МИД.
Первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года.
Как сообщалось, в Китае было зарегистрировано 20 438 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, а также 425 смерть от этой болезни.