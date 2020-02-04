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Прихожанами Православной церкви Украины (ПЦУ) называют себя 38,6% украинцев.
Об этом свидетельствуют данные опроса Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.
Согласно опубликованным 3 февраля данным, прихожанами Украинской православной церкви (Московского патриархата), которой руководит митрополит Онуфрий, считают себя 20,7% опрошенных.
Еще 9,8% респондентов ответили, что являются греко-католиками, 1,4% - римо-католиками, 0,9% - протестантами, 0,1% - иудеями.
Иное вероисповедания указали 1,5% респондентов, а 4,5% заявили, что являются христианами без привязки к конфессиям.
В то же время, 22,5% респондентов - это почти каждый пятый респондент - заявили, что не считают себя религиозными людьми.
Институт проводил опрос с 24 по 28 января 2020 года. Участие в нем приняли 2003 совершеннолетних респондентов. Погрешность выборки - в пределах 2,24%.
Напомним, пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поздравил Митрополита Киевского и всея Украины Епифания с первой годовщиной интронизации и днем рождения.
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Прихожанами Православной церкви Украины (ПЦУ) называют себя 38,6% украинцев.
Об этом свидетельствуют данные опроса Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.
Согласно опубликованным 3 февраля данным, прихожанами Украинской православной церкви (Московского патриархата), которой руководит митрополит Онуфрий, считают себя 20,7% опрошенных.
Еще 9,8% респондентов ответили, что являются греко-католиками, 1,4% - римо-католиками, 0,9% - протестантами, 0,1% - иудеями.
Иное вероисповедания указали 1,5% респондентов, а 4,5% заявили, что являются христианами без привязки к конфессиям.
В то же время, 22,5% респондентов - это почти каждый пятый респондент - заявили, что не считают себя религиозными людьми.
Институт проводил опрос с 24 по 28 января 2020 года. Участие в нем приняли 2003 совершеннолетних респондентов. Погрешность выборки - в пределах 2,24%.
Напомним, пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поздравил Митрополита Киевского и всея Украины Епифания с первой годовщиной интронизации и днем рождения.